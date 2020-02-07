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قاسم الريمي

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البيت الأبيض يعلن: مقتل قائد "تنظيم القاعدة" في جزيرة العرب

عرب وعالم

قاسم الريمي
قاسم الريمي
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المصريون ـ متابعات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان عاجل له، اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة نفذت عملية أسفرت عن مقتل قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.
والريمي هو نائب لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم القاعدة، منذ أشهر.
وقال ترامب في بيان غير اعتيادي من البيت الأبيض، إن البغدادي فجّر سترته الناسفة بعد أن حاصرته قوات أمريكية خاصة في نهاية نفق في إدلب.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت عن مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، في غارة جوية. 
وكان بن لادن الابن، الذي يعتقد أنه كان في الـ30 من العمر، قد نشر رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
ورصدت الحكومة الأمريكية في شهر فبراير مكافأة قيمتها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن مكان اختفاء حمزة، الذي يُعتقد أنه تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل والده في عملية نفذتها قوات أمريكية في باكستان في شهر مايو عام 2011.

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