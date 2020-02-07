صادم.. عملية ختان كل 15 ثانية في هذه الدول

07 فبراير 2020 - 09:38 ص

أكد الدكتور صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت في 2016، أن هناك 2 مليون امرأة تعرضن للختان نصفهن تتقاسمهن مصر مع الصومال وإندونيسيا، وهناك طفلة تتعرض للختان في هذه الدول كل 15 ثانية.



وأضاف "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، بأن ختان الإناث موروثات بغيضة، لم نستطع التخلص منها، معقبا :" ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها الطبيب الذي يجري العملية".



وتابع:" نحن أطلقنا عدة مبادرات للتوعية بخطورة عملية ختان الإناث، معربا عن استيائه من الإحصائيات التي تتعلق بنسب الختان في مصر، معقبا: "نحن في حالة خزي".

