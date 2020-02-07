الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 7 فبراير تراجع طفيف حيث سجل 15.76 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.73 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.83 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.72 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.82 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.72 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.82 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.72 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.82 جنيه.
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