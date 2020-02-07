مقتل 3 مصريين في انفجار لغم حوثي في البحر الأحمر

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وكالات- الدويني فولي

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كشف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة،  في بيانًا له إن 3 مصريين لقوا مصرعهم في انفجار لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "عند الساعة من فجر يوم الأربعاء الموافق 05 فبراير 2020 نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري".
وأضاف البيان : "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين -رحمهم الله- نتيجة انفجار اللغم البحري".

وتابع: "أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديدًا حقيقيًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكد البيان استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائيًا بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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