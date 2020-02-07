ضجة بالسعودية بعد اختراق وجه فتاة عشرينية برصاصة

07 فبراير 2020 - 10:17 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن الأجهزة الأمنية في المملكة فتحت تحقيقا بعد حادثة مقتل فتاة عشرينية بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، أمس الخميس.





وذكر نشطاء أن الحادثة وقعت في قرية الجعدية، الواقعة بأحد المسارحة، بينما شكك آخرون بكون الواقعة انتحارا، حيث لم تعلن الأجهزة الأمنية عن وجود أي سلاح بقرب الجثة، فيما رجح فريق ثالث فرضية وجود شبهة جنائية أو قتل خطأ بسبب إطلاق النار في الأعراس.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة الفتاة جراء طلقة نارية اخترقت وجهها، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة أسباب وفاتها وفيما إذا كانت انتحارا أم بفعل فاعل.







وتم إيداع جثمان الفتاة في ثلاجة الموتى إلى حين استكمال التحقيقات.







