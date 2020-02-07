» حقيقة انتقال "إكرامى" للزمالك

محمد عبد الحارس
كشف إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، حقيقة انتقال نجله شريف لصفوف الزمالك بنهاية الموسم الجارى.
وقال إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية:"المستشار مرتضى منصور تواصل معي شخصيا في 2017 لضم شريف، لكني اعتذرت له ووجهت له الشكر".
وأضاف:" أشك فى أن ينتقل شريف للزمالك بعد نهاية الموسم الحالي، ليس بسبب خسارة جمهور النادي الأهلي، ولكن لإثبات نفسه في مكان آخر غير الزمالك".
وتابع:" قد تكون المنافسة صعبة في نادي الزمالك في وجود عواد وجنش وأبو جبل، لكن شريف قادر على منافسة أي أحد".
واختتم:" حزين جدا، لأن شريف سيختم مشواره خارج النادي الأهلي".
وكان شرف إكرامي، أعلن الأحد الماضي، رحيله عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.
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