» حقيقة انتقال "إكرامى" للزمالك

07 فبراير 2020 - 10:49 ص

كشف إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، حقيقة انتقال نجله شريف لصفوف الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية:"المستشار مرتضى منصور تواصل معي شخصيا في 2017 لضم شريف، لكني اعتذرت له ووجهت له الشكر".

وأضاف:" أشك فى أن ينتقل شريف للزمالك بعد نهاية الموسم الحالي، ليس بسبب خسارة جمهور النادي الأهلي، ولكن لإثبات نفسه في مكان آخر غير الزمالك".

وتابع:" قد تكون المنافسة صعبة في نادي الزمالك في وجود عواد وجنش وأبو جبل، لكن شريف قادر على منافسة أي أحد".

واختتم:" حزين جدا، لأن شريف سيختم مشواره خارج النادي الأهلي".

وكان شرف إكرامي، أعلن الأحد الماضي، رحيله عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.