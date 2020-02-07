» شاهد.. نجوم الفن والسياسة في عزاء نادية لطفي

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الفنانة الراحلبة نادية لطفي
الفنانة الراحلبة نادية لطفي
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متابعات - أمينة عبد العال

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فيفي عبده

إلهام شاهين

مسجد الشرطة

نادية لطفي

6 اكتوير

جمع عزاء الفنانة  الراحلة نادية لطفي " بولا محمد شفيق" والذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد،  العديد من  الحضور لشخصيات بارزة في الفن والسياسة والإعلام، لتقديم واجب العزاء لنجلها المهندس أحمد البشاري.

و من الجانب السياسي حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم علي حضور العزاء، والبرلماني مصطفي بكري.

ومن الجانب الإعلامي حضر العديد من الإعلاميين البارزين وعلي رأسهم مفيد فوزي و لميس الحديدي و وائل الإبراشي ورامي رضوان.

أما علي المستوي الفني فشارك في أخذ العزاء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان يوسف شعبان  والفنان سمير صبري والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة صابرين و الفنانة نجوي فؤاد والفنانة لبلبة و الفنانة رجاء حسين والفنانة صفية العمري والفنانة فيفي عبده والفنانة شهيرة والفنانة إلهم شاهين.
كما شارك في العزاء الأب بطرس دانيال.

والفنانة الراحلة من مواليد عام 1937 وبدأت التمثيل منذ كانت في العاشرة من عمرها علي مسرح المدرسة، ثم حصلت علي دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها في فيلم"سلطان" مع الفنان الراحل فريد شوقي عام 1958، ثم قدمت العديد من الأعمال المميزة منها" النظارة السوداء"، إلا أنها ابتعدت عن عالم الفن لتساهم في العمل الوطني منذ بداية العدوان الثلاثي علي مصر1956 وما تلاها من حروب  وتقديم مساعدة للجنود وكان آخر أعمالها مسلس"ناس ولاد ناس" عام 1993، للتوقف عن التمثيل نهائيا مكتفية بنشاطها الإنساني.  

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة "نادية لطفي" رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عام،  منذ عدة أيام بعد تدهور حالتها الصحية والتي نقلت علي آثرها إلي مستشفي المعادي ، إلا أن حالته ساءت لتدخل العناية المركزة لتوضع علي جهاز تنفس صناعي لأسبوعين ثم تفارق الحياة الثلاثاء الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة عليها في مسجد مستشفي المعادي ودفنت في مدافن الأسرة في 6 أكتوبر.


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