أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات المحلية والدولية.
"المصريون" تستعرض أهم وأبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.
الدوري الإيطالي:
روما - بولونيا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.
الدوري الإسباني:
ديبورتيفو ألافيس - إيبار، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الألماني:
فرانكفورت - أوجسبورج، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.
الدروي الفرنسي:
إنجيه - ليل، العاشرة إلا ربع مساء، عبر بي إن سبورت 6.
الدوري السعودي:
أبها - الوحدة، الثالثة عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الحزم - الفيحاء، الخامسة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الفيصلي - الشباب، السابعة والثلث مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1 .
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