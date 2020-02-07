اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

07 فبراير 2020 - 11:45 ص

تقطع اليوم المياه عن عدد من المناطق في محافظة الجيزة والتي تشمل" شارع الهرم بدءا من نصر الدين حتى المساحة، وشارع الهرم حتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثاني والثالث، ترعة عبد العال 1 و 2 ، وكفر طهرمس، حسبما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

كما أضافت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم أنه سيتم قطع المياه منذ الساعة 10 مساء اليوم وحتى غدا الساعة 6 صباحا، لافتة إلي أن ذلك بسبب أعمال الإحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صحي أرض اللواء بمنطقة حي بولاق الدكرور.

ووجهت الشركة نداء للمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشراب بالمناطق المتأثرة بقطع المياه ، وفي حالة وجود شكوى ترجو المواطنين الاتصال علي الخط الساخن 125.