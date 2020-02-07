قليل البخت.. عريس يلتقط " كورونا" في شهر العسل

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متابعات - أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

أصيب البريطاني "أن ستيل" والبالغ من العمر 58 عام، بفيروس" كورونا" أثناء قضائه لشهر العسل علي متن سفينة سياحية تجوب خليج"يوكو هاما" في اليابان، وتقل 3700 راكب بخلاف طاقمها.

وقال العريس في رسالة أرسلها إلي أسرته ونشرتها صحفية "ميرو" البريطانية  أنه التقط عدوي فيروس" كورونا" وأن الفحوصات أكدت  ذلك بالرغم من أن أعراض المرض لم تظهر عليه بعد.

في سياق متصل خضعت العروس لفحص طبي مماثل وتم وضعها في الحجر الصحي، فيما تم إخلاء العريس من السفينة علي متن قارب إلي مستشفي ليتلقي علاجه، حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت أن حالات الوفيات تجاوزت 600 فيما تجاوزت الإصابات 31 ألف وشفي أكثر من 400 مصاب بالفيروس، حسبما نشرت"سكاي نيوز".


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