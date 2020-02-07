تدوينة مثيرة لأبو تريكة: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا

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ابو تريكة

لعلي لا ألقاكم

كلمة وداع

غرد محمد أبو تريكة  لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق بتدوينة مثيرة عن مقطع من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والتي تشتهر بـ " خطبة الوداع".

وكتب أبو تريكة على حسابه في تويتر : " أصعب كلمة وداع قيلت بالتاريخ : " لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا "

اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته ولا شفاعته يوم القيامة .. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

ويعتاد محمود أبو تريكة نجم المنتخب السبق التغريد كل جمعة عن حكمة مأثورة أو نص من التراث.

وكان أبو تريكة قد غرد في جمعة سابقة بحكمة عن الإمام   الشافعي - رحمه الله -: "ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحُك فالْزمْه".

كما غرد أيضا بحكمة مأثورة عن لقمان  الحكم قائلا:" فإن الله يُحيي القلوب الميّتة بالعِلم، كمـا يُحيي الأرض بوابل المطر".


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