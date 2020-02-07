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تحذيرات حازمة من الولايات المتحدة لـ" فنزويلا" بسبب "جوايدو"

عرب وعالم

زعيم المعارضة الفنزويلي "خوان جوايدو"
زعيم المعارضة الفنزويلي "خوان جوايدو"
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متابعات - أمينة عبد العال

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فنزويلا

الولايات المتحدة

ترامب

الكونجرس

الرئيس الأمريكي

وجهت الولايات المتحدة تحذيرا  إلي النظام الاشتراكي في فنزويلا من أي محاولات لمنع زعيم المعارضة "خوان جوايدو" من العودة إلي بلاده بعد زيارته لـ" واشنطن".

و قال  "إليوت إبرامز" المبعوث الأمريكي لشئون فنزويلا في تصريحات صحفية نشرتها" سكاي نيوز":"  نحن قلقون بهذا الشأن ونأمل أن يعود سالما، وأن يأخذ في الحسبان خاصة بعد هذه الرحلة بأن الدعم لـ"جوايدو" قوي وبأن أي عمل يستهدفه سيأتي بنتائج عكسية علي النظام، مؤكدا أن الولايات المتحدة علي أهبة الاستعداد  علي أي مساس به"، حسبما نشرت: سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن" جوايدو" والذي يعتبر رئيس انتقالي من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى أجري زيارة مفاجئة إلي واشنطن وحضر خطاب الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ولقي حفاوة كبيرة من الكونجرس، واستقبله ترامب في البيت الأبيض وتم معاملته معاملة الرؤساء.

 


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