شاهد لحظة إطلاق شاب فلسطيني النار علي جنود الاحتلال

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متابعات - أمينة عبد العال

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فلسطين

دونالد ترامب

القدس

الرئيس الأمريكي

صفقة القرن

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإطلاق شاب فلسطيني النار علي جنود الاحتلال في القدس.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يصوب النيران علي جنود الاحتلال وهم يفرون من الشاب قبل أن يطلقوا النيران عليه ويقومون بمطاردته.

جاء ذلك ردا علي مقتل شاب فلسطيني بمنطقة باب الأسباط قرب المسجد الأقصى علي يد جنود الاحتلال، حسبما نشرت"روسيا اليوم".

وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى وإعادة فتحها لاحقا.

جدير بالذكر أن القدس تشهد حالة من الاحتجاجات بعد إعلان الرئيس الأمريكي علي خطة السلام والتي عرفت إعلاميا بـ" صفقة القرن"، وإعلانه فيها أن القدس عاصمة دائمة لإسرائيل.


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