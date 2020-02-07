النمنم: الرئيس يفعل ما يعجز عنه الأخرون

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السيسي

إكسترا نيوز

حلمي النمنم

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى مسؤولية البلاد في عام 2014، كان هدفه الأول الحفاظ على كرامة المواطن المصري ".

وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن معارك الدولة وحربها على الإرهاب تؤكد اهتمام السيسي بحياة المصريين في الداخل.

وتابع: الدولة المصرية استدعت الجالية المصرية من الصين بعد انتشار فيروس كورونا، وتم تخصيص مستشفى كاملة لهم، ولا يوجد دولة في العالم فعلت ما فعلته مصر مع رعاياها في الصين،معقبا :" الرئيس يفعل ما يعجز عنه الآخرون".

 وأكمل: "مشهد عودة الصيادين المصريين من اليمن، أيضا يؤكد اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج، واهتمام الدولة انصب فقط على استعادة أبنائها بغض النظر عن صعوبة الظروف والأوضاع.

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