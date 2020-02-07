أستاذ مناعة:"اللي مش معاه منديل يعطس في الكم"

07 فبراير 2020 - 02:47 م

أكد الدكتور طارق غيث، أستاذ المناعة والحساسية بكلية طب جامعة الزقازيق، أنه لا داعي لقلق أولياء الأمور على دخول أولادهم المدارس في ظل التخوف من ظهور فيروس كورونا، معقبا: "بلاش فوبيا من الكورونا،ولكن الاحتياط واجب".



وأضاف "غيث"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، بأن أي طالب ترتفع درجة حرارته أو يصاب بنزلة برد يحصل على إجازة فورًا من مدرسته".



وتابع : "اللي عايز يعطس ومش معاه منديل، يعطس في الكم"، منوها بأنه يمكن ارتداء كمامة في الأماكن المغلقة فقط ،مشددا على أهمية حرص كل طالب على نظافته الشخصية من خلال غسل اليدين لمكافحة العدوى.

