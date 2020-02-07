» أمين شرطة يقتل نفسه بالخطأ في كفر الشيخ

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حوادث

أمين شرطة

كفر الشيخ

لقي أمين شرطة بمركز شرطة بلطيم، مصرعه بطلق ناري في القلب، أثناء تنظيف سلاحه الميري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي ستتولى مباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع «محمد أ.ا» أمين شرطه بمركز شرطة بلطيم متاثرًا بإصابته بطلق ناري من سلاحه الميري بالخطأ أثناء تنظيفه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.


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