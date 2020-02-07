» سعادة كبيرة بين جماهير ليفربول بسبب «صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أبدت جماهير ليفربول الإنجليزي، سعاتهم الغامرة بالطريقة التي قضى بها النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، إجازته الشتوية.

ليفربول خارج الخدمة حاليا، في جميع المسابقات، بسبب العطلة الشتوية، ومن المقرر عودته مجددًا في 15 فبراير الحالي، في الوقت الذي استمتع فيه لاعبي الريدز بهذه العطلة، حيث سافر فان دايك وفينالدوم وتشامبرلين إلى دبي بينما سافر أليسون لقضاء عطلته في البرازيل.

ولكن محمد صلاح، نجم الفريق، والمتوج بالحذاء الذهبي في أخر موسمين، فضل قضاء عطلته الشتوية على طريقته الخاصة.

وذكرت صحيفة «ليفربول ايكو» أن صلاح اختار البقاء في المنزل، وقضى الاسبوع يتدرب في ميلوود.

حيث شارك صلاح، البالغ من العمر 27 عامًا، صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ظهر خلالها وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بليفربول .. معلقًا على الصورة:" العودة مجددًا من الإجازة التي لم أذهب إليها".

وتفاعل مشجعي ليفربول مع الصورة التي نشرها صلاح، حيث قال أحدهم:" الحذاء الذهبي القادم"، في حين علق آخر:" عقلية الأبطال"، وقال آخر:" نعم لقد انتهت اللعبة"، في حين قال أحدهم:" مو..لايضيع الفرصة، أنه يريد الحذاء الذهبي الثالث".

ونجح صلاح في تسجيل 14 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، ويطمح في التتويج بالحذاء الذهبي هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، في ظل المنافسة الشرسة مع جيمي فاردي وسيرجيو أجويرو.

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