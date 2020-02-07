بالفيديو.. الاعتداء على سائق يهز قطر

07 فبراير 2020 - 04:45 م

انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء أحد الأشخاص في قطر، على سائق سيارة بالضرب والإهانة اللفظية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما استدعى السلطات للتدخل.

وحدثت الواقعة المؤسفة بحضور عدة أشخاص مع المعتدي، وعقب قيام المعتدي بفعلته نشر مقطع فيديو يتفاخر فيه.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم القبض على الشخص الذي اعتدى على سائق السيارة بيضاء اللون كما تم القبض على من قام بتصوير مقطع الفيديو.

وذكرت أنه سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.