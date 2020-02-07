» تشييع جثمان لينين الرملي من مسجد الحصري بأكتوبر

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن جنازة الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملي، ستقام بمسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر فور الانتهاء من تصاريح الدفن، مشيرا إلى أن العزاء سيكون يوم الإثنين المقبل بمسجد عمر مكرم.

ويعد لينين الرملى، واحدا من كبار مؤلفي المسرح المصري والعربي، قدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة، كما شكل فرقة مسرحية مع الفنان محمد صبحي في ثمانينيات القرن الماضي.

وتوفي مساء اليوم، الكاتب المسرحي والسيناريست الكبير لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما.