«جوارديولا» يعلن غياب نجم السيتي لعدة أسابيع

07 فبراير 2020 - 07:08 م

قال الإسباني جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، غياب رحيم سترلينج عن الفريق لعدة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وتعرض سترلينج للإصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام 0 - 2، وأظهرت الأشعة إصابة في أربطة الركبة بقدمه اليسرى.

وقال جوارديولا للصحفيين :"الإصابة تحتاج لأسابيع للتعافي منها، ولكنني لا أعلم كم هي المدة حاليا".

ويلتقي مانشستر سيتي مع ويستهام يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري برصيد 51 بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر.