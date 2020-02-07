20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود

أمير سعد
اختار الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف 20 لاعبًا أستعدادًا لمباراة أسوان والمقرر لها غدًا السبت على ملعب المكس، ضمن منافسات الدوري.
وجاءت القائمة كالتالي:
محمود الزنفلى و عمرو خليل و إسلام جمال ومحمود رزق و محمود شعبان و السيد سالم و هشام محمد و نور السيد و أكوى و خالد قمر وأحمد حجى و أنيس سالتو و عمرو الميدانى و صبرى رحيل و أسامه العزب و ويلسون و أحمد رفعت و رزاق سيسيه و أيمن غباشى و أحمد راشد.
فجر05:23 ص
فجر
05:24
شروق
06:48
ظهر
12:14
عصر
15:17
مغرب
17:40
عشاء
19:10