صور.. لن تصدق كيف أصبح «عصومي» و«وليد» نجما «طيور الجنة»

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طيور الجنة

المعتصم بالله

عصومى

نجوم طيور الجنة

يحظى الأخوان "عصومي" و"وليد" بشعبية واسعة في الوطن العربي، فهما أحد أسباب نجاح قناة "طيور الجنة"، التي يملكها الأردني خالد مقداد.

ولا يزال يتذكر المشاهدون خفة ظلهما، ومناوشاتهما الدائمة مع والدهما، فهما وإن لم يحترفا الغناء، لكنهما يعدان الواجهة المميزة للقناة، التي تخصصت في أغاني الأطفال.

إلا أنه وبعد 12 عامًا من انطلاق القناة، كبر الطفلان وأصبحا الآن في عمر الشاب. وفي أحدث جلسة تصوير لهما، ظهر "عصومي" و"وليد" بملامح مختلفة كثيرًا عن إطلالتهما السابقة.

و"الوليد مقداد"، هو الابن الأكبر لـ "خالد مقداد"، من مواليد 30 ديسمبر 1999. وقد ظهر في أغلب الأناشيد والكليبات مع أخيه الأصغر "المعتصم بالله مقداد". يدرس حاليًا بجامعة الخليج في دولة الكويت تخصص ( إدارة الأعمال الدولي).

أما "المعتصم بالله" فهو مولود في 27 يوليو 2001. برز من خلال إلقائه المميز وفصاحة لسانه مما لفت أنظار والده فأدخله في فرقته الفنية، وقام بالتمثيل في الكثير من الأناشيد المصورة مما أكسبه شهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي رفقة شقيقه الأكبر الوليد وقد أشتهر بلقب "عصومي".




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