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إيران: قد نتعاون مع أوكرانيا في فحص الصندوق الأسود للطائرة

عرب وعالم

الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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المصريون ووكالات

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قال السفير الإيراني لدى كييف منوجهر مرادي، الجمعة، إن بلاده قد تتعاون مع أوكرانيا ودول أخرى في فحص الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة حال عجزت عن ذلك لوحدها.
وأكد مرادي على ضرورة انتظار التحقيق الشامل والمتواصل الذي تقوده بلاده حول الحادث، حسبما نقلت وكالة "أوكرينفورمون" الأوكرانية الرسمية.
وأوضح مرادي أنه تقدم بطلب لشركة الخطوط الأوكرانية للحصول على عناوين أقارب الضحايا من أجل تقديم تعازيه الشخصية لهم، لكن الرد على طلبه كان سلبا.
وأردف: "لا أنتظر رد فعل سلبي ضد إيران من طرف أقارب الضحايا لأن الأوكرانيين متسامحين".
وتابع: "في حال عجزنا عن فحص الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، يمكن فحصه مع أوكرانيا أو دول أخرى".
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" في طهران بعد عدة دقائق على إقلاعها، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.
ولاحقا، أعلنت هيئة الأركان، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب، إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".
فيما أعلن الحرس الثوري، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة. -

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