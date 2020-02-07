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لجنة شعبية فلسطينية:

حصار غزة رفع معدلات الفقر والبطالة لـ60 بالمائة

عرب وعالم

مظاهرات ضد حصار غزة
مظاهرات ضد حصار غزة
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المصريون ووكالات

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85 بالمائة من سكان غزة تحت خط الفقر بسبب الحصار

قالت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007 رفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة وصلت إلى 60 بالمائة.
وأضاف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار غزة (غير حكومية)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن "فرض العقاب الجماعي للسكان تحت الاحتلال يُمثل جريمة حرب، وهذا ما تمارسه إسرائيل".
وتابع: "الحصار يطال مليوني فلسطيني يعيشون في غزة، وأكثر من 50 بالمائة من إجمالي عدد السكان هم من الأطفال أي ما يزيد عن مليون طفل يعيشون الحصار".
وشدد على أن الحصار "يناقض مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأوضح أن "أهم المؤشرات الخطيرة الأخرى الناتجة عن استمرار الحصار وتردي الحالة الاقتصادية، أن 70 بالمائة من الأسر في غزة مُهددة بسبب انعدام الأمن الغذائي لها".
وبين أن "الانهيار الاقتصادي المتمثل في تراجع معدل الإنتاج في المصانع إلى 20 بالمائة، رفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة وصلت إلى 60 بالمائة، ويرتفع هذا المعدل بين فئة الشباب إلى 70 بالمائة وبين النساء إلى 90 بالمائة".
وأكد الخضري "ضرورة العمل السريع لإنقاذ الوضع الإنساني المتمثل بقطاع المياه والصحة والكهرباء والتعليم من خلال مشاريع عاجلة".
وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان. -

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