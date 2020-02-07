كندا تجلي 176 من رعاياها في ووهان الصينية

07 فبراير 2020 - 11:11 م

أعلنت كندا الجمعة، إجلاء 176 من رعاياها المحاصرين في مدينة ووهان الصينية، على خلفية انتشار فيروس "كورونا".



وقالت الخارجية الكندية في بيان، إن الطائرة التي أجلت المواطنين من ووهان معقل انتشار الفيروس، حطت صباح الجمعة، في قاعدة "ترينتون" العسكرية، بمقاطعة أونتاريو جنوب شرقي البلاد.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب، قوله إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيخضعون للحجر الصحي طوال أسبوعين في القاعدة.

وأعلن فيليب أن نحو 50 مواطنا كنديا سيتم إجلاؤهم لاحقا عبر شركة الخطوط الأمريكية، فيما سيتم إجلاء المواطنين الآخرين (دون تحديد) من ووهان الإثنين المقبل.

وأوضح أن الاتفاق مع السلطات الصينية ينص على السماح بالمغادرة فقط لمن لا تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

من جهة أخرى، ذكرت وزيرة الصحة الكندية، باتي هاجدو، أن 14 من مواطنيها لم يتم إجلاؤهم بسبب ظهور أعراض الإصابة بـ"كورونا" عليهم.

وأضافت هاجدو، في مقابلة متلفزة، أن المواطنين الذين تم إجلاؤهم سيخضعون للمراقبة اليومية من طرف أطباء متخصصين.

ولفتت إلى أن الخاضعين للحجر الصحي سيحصلون على الملابس والأغذية والخدمات الأخرى التي ستشمل الدعم النفسي جراء "الضغوطات" و"المخاوف" التي واجهوها.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس؛ التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفق منظمة الصحة العالمية.