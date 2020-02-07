  • الجمعة 07 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سعر الدولار

خبير اقتصادي يكشف معلومة خطيرة جدًا بشأن الدولار

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

ضابط إسرائيلي يفجر مفاجأة مدوية بشأن فيروس "كورونا"

المصانع المتوقفة

هذه مكاسب مبادرة «إنقاذ المصانع المتعثرة منذ 2011»

طيور الجنة

صور.. لن تصدق كيف أصبح «عصومي» و«وليد» نجما «طيور الجنة»

الأرصاد

رياح شديدة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

عجرم

مفاجأة مدوية بشأن جثة قتيل فيلا "نانسي عجرم"

البرلمان

صدمة.. تأجيل مناقشة قانون «الإيجار القديم» لأجل غير مسمى

«صفقة القرن» في القرآن.. «الشعراوي»: خدمة للإسلام والمسلمين

«صفقة القرن» في القرآن.. «الشعراوي»: خدمة للإسلام والمسلمين

أحمد أحمد

رئيس "الفيفا" يهاجم أحمد أحمد بسبب أداء الحج

الرملي وصبحي

«لينين الرملي».. «مسلم أم مسيحي؟».. وسر خلافه مع «محمد صبحي»

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"بكري" عن "صفقة القرن" الأمريكية

الحياة السياسية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ظريف: إيران ترفض "صفقة القرن"

#

أول تعليق أمريكي على رفض الجامعة العربية صفقة القرن

#

بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

#

صحيفة أمريكية: من الصعوبة التعامل بجدية مع "صفقة القرن"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب العربي لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية، ولن يستسلم للخطة الأمريكية التي لن تمر ما لم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني العربي.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الأراضي المحتلة تشتعل تحت أقدام الصهاينة، فالشهداء يتساقطون وهناك انتفاضة ثالثة ضد المحتل بعد الإعلان عن هذه الخطة.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الفلسطيين وشرفاء الأمة لن يسمحوا بتصفية القضية الفلسطينية ومنح إسرائيل الأرض والسلام وكل الحقوق بل مقابل، وبالأمس الخميس اندلعت المواجهات في الضفة والقدس وداخل ما يسمونه بالخط الأخضر العرب الفلسطينيون.
وأضاف بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة من على منبر الأمم المتحدة أن الحل يكمن في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الت 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فهذا هو الحد الأدنى للحقوق الوطنية الفلسطينية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انخفاض الدولار في مصر سيؤدي إلى هذا الأمر الهام
» واشنطن تتعهد بـ 100 مليون دولار لمكافحة كورونا
» ارتفاع عدد المطالبين بـ"القتل الرحيم" في هولندا
» الكشف عن مفاجأة عقب انتحار شاب سوري في الكويت
» أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة
» بالفيديو.. سائق يدهس ضابط مرور بوسط البلد
» قرار عاجل داخل ليفربول بفرمان من «كلوب»
» نهاية مأساوية.. رصاصة تفجر وجه فتاة سعودية
» نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
» تشييع جثمان لينين الرملي من مسجد الحصري بأكتوبر
» الدوري السعودي.. الوحدة يقسو على أبها برباعية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم