تعليق ناري لـ"بكري" عن "صفقة القرن" الأمريكية

07 فبراير 2020 - 10:20 م

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب العربي لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية، ولن يستسلم للخطة الأمريكية التي لن تمر ما لم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني العربي.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الأراضي المحتلة تشتعل تحت أقدام الصهاينة، فالشهداء يتساقطون وهناك انتفاضة ثالثة ضد المحتل بعد الإعلان عن هذه الخطة.



وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الفلسطيين وشرفاء الأمة لن يسمحوا بتصفية القضية الفلسطينية ومنح إسرائيل الأرض والسلام وكل الحقوق بل مقابل، وبالأمس الخميس اندلعت المواجهات في الضفة والقدس وداخل ما يسمونه بالخط الأخضر العرب الفلسطينيون.

