» انخفاض الدولار في مصر سيؤدي إلى هذا الأمر الهام

07 فبراير 2020 - 11:24 م

قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الجنيه سيزيد من فرص الاستثمار في مصر.



وأضاف «دلاور»، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاقتصاد الحقيقي وليس الاقتصاد الريعي يعد مصدر النقد الأجنبي ويسهم في زيادة قوة الجنيه مقابل العملة الأمريكية.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفترة الانتقالية التي نجح فيها الجنيه في استعادة عافيته ناتجة عن انتعاش معدلات السياحية ومن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الأجانب نتيجة ارتفاع سعر الفائدة خلال بعض الفترات، ونتيجة فتح أذون الخزانة والسندات الدولية للأجانب.

