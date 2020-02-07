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الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

عرب وعالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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المصريون ووكالات

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الحكومة الفلسطينية ترفض التهديدات الإسرائيلية

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، يوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منعت عبور شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية، لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم.
أوضحت الوزارة "أنها رصدت على مدار اليومين الماضيين إرجاع سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه الشاحنات عند الحواجز، وإبلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج" حسبما أفادت سكاي نيوز.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت على ما يبدو، لم يقتصر على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وإنما يشمل حظرها من التصدير إلى دول العالم، بما فيها التمور وزيت الزيتون.
يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوق الاحتلال الإسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68 بالمائة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.
ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أوقفت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.


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