صفقة صواريخ أمريكية مضادة للسفن لأستراليا

08 فبراير 2020 - 12:20 ص

صادقت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، على بيع 200 صاروخ مضاد للسفن لأستراليا بقيمة إجمالية بلغت 990 مليون دولار أمريكي.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ??الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية(بنتاغون)، وصل الأناضول نسخة منه.

وأوضح البيان أن "وزارة الخارجية وافقت على بيع 200 صاروخ طويل المدى مضاد للسفن من طراز (إيه جي إم-158سي)، ومعدات ذات صلة بالصفقة، بقيمة إجمالية بلغت 990 مليون دولار".