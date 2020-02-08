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قيمتها 990 مليون دولار..

صفقة صواريخ أمريكية مضادة للسفن لأستراليا

عرب وعالم

واشنطن توافق على صفقة صواريخ "هيل فاير" لمصر بـ57 مليار دولار
واشنطن توافق على صفقة صواريخ "هيل فاير" لمصر بـ57 مليار دولار
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المصريون ووكالات

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صادقت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، على بيع 200 صاروخ مضاد للسفن لأستراليا بقيمة إجمالية بلغت 990 مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ??الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية(بنتاغون)، وصل الأناضول نسخة منه.
وأوضح البيان أن "وزارة الخارجية وافقت على بيع 200 صاروخ طويل المدى مضاد للسفن من طراز (إيه جي إم-158سي)، ومعدات ذات صلة بالصفقة، بقيمة إجمالية بلغت 990 مليون دولار".
ولفت البيان إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي بالصفقة، والذي تتعين موافقته عليها حتى يمكن إتمامها، وهذا ما يحدث إذا لم يعترض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها. -

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