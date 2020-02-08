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"الأثار" تكشف موعد افتتاح قصر البارون

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل فتح منطقة البانوراما بقصر البارون للزيارة بتذكرة خاصة، قائلًا إن منطقة البانوراما لا تتحمل الأعداد الكبيرة المتوقعة لزيارة قصر البارون، ولذلك قاموا بعمل تذكرة خاصة.
وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أن هناك مفتشين آثار بالإضافة إلى لافتات لشرح قصة قصر البارون للزائرين.
وأعلن أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن افتتاح قصر البارون خلال شهر فبراير الجاري، لافتًا إلى أن أكثر من مستثمر تقدم بطلب لإقامة بعض الفعاليات.

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