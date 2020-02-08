مدرب صن داونز يفجر مفاجأة جديدة عن مباراته مع الأهلي

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أكد بيتسو موسيماني - المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب افريقي - أن مباراته المقبلة مع النادي الأهلي لن تكون سهلة .

وقال "موسيماني" في تصريحات لبرنامج "الماتش" : الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الأخيرة ستصعب من المواجهة .

وأضاف: نعم فزنا على الأهلي بخماسية لكن هذا الأمر لن يتكرر أبدًا .. الأهلي سوف يلعب على تدارك الأخطاء .

وتابع: الأهلي لم يخسر بخماسية لكي يتكرر الأمر مرة أخرى .. هذه مباراة للتاريخ ولن تتأتى من جديد .

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