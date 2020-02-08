مذيع الجزيرة يهاجم أردوغان: لا يصدقه إلا المغفلون

08 فبراير 2020 - 06:59 ص

شن فيصل القاسم - مذيع قناة الجزيرة - هجوما شرسا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تصريحاته عن سوريا.



وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : ليس مطلوباً من تركيا أن تخوض اي معركة دفاعاً عن السوريين..لا أبداً..لكن المشكلة كل يومين يخرج أردوغان ويطلق 48674635886 تصريح وتهديد ناري وسنفعل وسنفعل وسندمر وووو.. فيصدقه المغفلون دون أن يعلموا أنها مخدرات صوتية.



وأضاف: المطلوب فقط أوقفوا مدافعكم الكلامية وماتاكلوش بعقول الناس حلاوة.

