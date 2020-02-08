صالح جمعة يفاجي "فايلر" بطلب غريب

08 فبراير 2020 - 07:06 ص

فاجأ صالح جمعة - لاعب النادي الأهلي - المدير الفني للفريق رينيه فايلر بطلب غريب وغير متوقع في ظل دخول العلاقة بينهما إلى طريق مسدود .



وطلب "جمعة" من "فايلر" المشاركة في مباراة السوبر ضد الزمالك المقرر إقامتها في الإمارات خلال أيام .



وتعهد "جمعة" لـ"فايلر" بالالتزام خلال الفترة المقبلة على أن يعيده السويسري لحساباته في المباريات المقبلة .



ويدرس فايلر الدفع اصطحاب صالح جمعة معه إلى الإمارات في ظل حالة النقص العددي التي يعاني منها الفريق وبخاصة في مركز صانع الألعاب في ظل انخفاض مستوى محمد مجدي قفشة.



