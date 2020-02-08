  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:13 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إبراهيم نور الدين

إبراهيم نور الدين: كان المفروض أطرد حارس بيراميدز قبل هدف الأهلي

مرتضى منصور

مذيع قناة الزمالك يؤكد صحة هدف الأهلي .. ورد ناري من مرتضى

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجي "فايلر" بطلب غريب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

مذيع الجزيرة يهاجم أردوغان: لا يصدقه إلا المغفلون

موسيماني يحذر لاعبيه من سيناريو مباراة الزمالك والوداد

مدرب صن داونز يفجر مفاجأة جديدة عن مباراته مع الأهلي

صلاح

مكافأة مليونية من ليفربول لـ" محمد صلاح "

كورونا

الإمارات تكشف عن إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

الجيش والشرطة

قصة أول فتاتين تلتحقان بالجيش والشرطة.. هذا هو السر

مرتضى منصور

رئيس الزمالك يوجه رسالة هامة للمصريين في قطر

سعر الدولار

خبير اقتصادي يكشف معلومة خطيرة جدًا بشأن الدولار

بعد أزمة الفستان العاري .. فنانة: عيبي إني "مؤدبة" زيادة

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رانيا يوسف:أنا تربية راهبات و مؤدبة زيادة عن اللزوم

#

فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد عملية تكميم المعدة

#

قرار مفاجيء من خالد النبوي بعد نجاته من وعكته الصحية

#

الإمارات تصدم فنانة شهيرة بعد الفيديو الفاضح (القصة كاملة)

رانيا يوسف

واصلت الفنانة رانيا يوسف تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن حياتها الشخصية .

وقالت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية : بدأت مؤخرا الرد على الانتقادات ، وأصبحت شخصيتي قوية .

وأضافت: واجهتني مشكلة ، لقد تربيت في مدرسة للراهبات ، هذه المدرسة جعلتني (مؤدبة) زيادة عن اللزوم ، كنت أخاف أن أقول لا في الكثير من المواقف التي كان ينبغي عليّ رفضها.

وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الفساتين العارية التي ترتديها .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد أزمة الفستان العاري .. فنانة: عيبي إني "مؤدبة" زيادة
» فنانة شهيرة تظهر بالحجاب: أنا بجانب رسول الله
» قرار مفاجيء بشأن لاعب الزمالك المصاب بالسرطان
» محمود سعد: زرت هذه الفنانة و وجدتها مفلسة
» ترامب ينفي حقيقة إقالة كبير موظفي البيت الأبيض
» انخفاض الدولار في مصر سيؤدي إلى هذا الأمر الهام
» واشنطن تتعهد بـ 100 مليون دولار لمكافحة كورونا
» ارتفاع عدد المطالبين بـ"القتل الرحيم" في هولندا
» «لينين الرملي».. «مسلم أم مسيحي؟».. وسر خلافه مع «محمد صبحي»
» «صفقة القرن» في القرآن.. «الشعراوي»: خدمة للإسلام والمسلمين
» الكشف عن مفاجأة عقب انتحار شاب سوري في الكويت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم