» بعد أزمة الفستان العاري .. فنانة: عيبي إني "مؤدبة" زيادة

08 فبراير 2020 - 08:35 ص

واصلت الفنانة رانيا يوسف تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن حياتها الشخصية .



وقالت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية : بدأت مؤخرا الرد على الانتقادات ، وأصبحت شخصيتي قوية .



وأضافت: واجهتني مشكلة ، لقد تربيت في مدرسة للراهبات ، هذه المدرسة جعلتني (مؤدبة) زيادة عن اللزوم ، كنت أخاف أن أقول لا في الكثير من المواقف التي كان ينبغي عليّ رفضها.



وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الفساتين العارية التي ترتديها .

