» بعد أزمة الفستان العاري .. فنانة: عيبي إني "مؤدبة" زيادة

أحمد عادل شعبان
واصلت الفنانة رانيا يوسف تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن حياتها الشخصية .
وقالت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية : بدأت مؤخرا الرد على الانتقادات ، وأصبحت شخصيتي قوية .
وأضافت: واجهتني مشكلة ، لقد تربيت في مدرسة للراهبات ، هذه المدرسة جعلتني (مؤدبة) زيادة عن اللزوم ، كنت أخاف أن أقول لا في الكثير من المواقف التي كان ينبغي عليّ رفضها.
وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الفساتين العارية التي ترتديها .
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