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مؤثر.. الأمير هاري يعترف بخضوعه لعلاج نفسي بسبب وفاة والدته
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عبد القادر وحيد- متابعات

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قال الأمير هاري إنه ما زال يخضع للعلاج النفسي، للتغلب على وفاة والدته الأميرة ديانا.

وأضاف الأمير هاري خلال خطاب أنه يحاول التغلب على صدمة فقدان والدته.

جاء ذلك في خطاب علني ألقاه في أول ظهور له منذ أن قرر هو وزوجته ميجان ميركل الانتقال إلى كندا، وترك العائلة المالكة.

وأكد أنه لا يريد من ميجان وابنهما أن يمرا بنفس ما مر به وهو طفل، بعد حادث والدته الأليم.

كما تحدث الأمير هاري عن كيفية تأثير أحداث طفولته عليه حتى بلوغه الـ35 عاما وأنه كان يتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية.

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