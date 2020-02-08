نصير: "لو الست خلعت بتطلع بلوشي"

08 فبراير 2020 - 09:53 ص

شددت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على عدم المساس بقانون بالخلع، قائلة: "مش عايزين نشوف امرأة مقهورة في المجتمع تريد الانفصال عن زوجها، ولا تستطيع بسبب سيطرة الرجل".

وأضافت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلة: "الرجل لو أوجد في المنزل المودة والسكن والرحمة لن نجد امرأة تتمرد على زوجها".

وتابعت: "الخلع طوق نجاة للمرأة، واصفة إياه بـ"فك رقبة"، معقبة: "الست ملهاش غير الرجل، ولكن الرجل يمكن أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، ولو الست خلعت بتطلع بلوشي".