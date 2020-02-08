عمرو دياب يشعل حفلاً بالسعودية

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عمرو دياب
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إيمان هاني

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السعودية

عمرو دياب

حفل

أحيا عمرو دياب، حفلا غنائيا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليلة أمس الجمعة، تألق فيه أمام عدد كبير من جمهوره ومحبيه بالمملكة.

وأطل عمرو دياب على جمهوره بملابس كاجوال، حيث ارتدى بنطالاً جينز، مع قميص أبيض، وقدم باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي أشعل بها الحفل.

كان عمرو دياب، نشر بوستر ألبومه الجديد "سهران" من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويستعد الفنان يستعد ، لطرح ألبوم "سهران" يوم 12 فبراير الجاري.

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