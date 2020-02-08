تعرف على قصة "شادية" مع الرئيس السيسى

08 فبراير 2020 - 10:08 ص

عرف عن الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقفه النبيلة التي لا يدخر وسعًا للتعبير عنها في مساندته للشعب المصري في العديد من اللفتات الإنسانية التي لا تخفي على الجميع.

وكان للرئيس لفتة إنسانية مع الفنانة الراحلة "شادية" بعد أن ذهب للاطمئنان على حالتها الصحية في مستشفي الجلاء العسكري مع قرينته، وذلك وهي علي فراش المرض قبل رحيلها بأيام بعد انتهاء منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حسبما أعلن النائب مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" مضيفًا أن الرئيس قبل رأسها.

في سياق متصل وجه نجل شقيق الفنانة شادية، خالد شاكر الشكر للرئيس وقرينته على زيارتهما لها مضيفًا أن الرئيس وعدها بتكرار الزيارة، بعد أن اطمأن علي حالتها من الأطباء، لافتًا إلي أن مكتب الرئيس كان على اتصال دائم بالمستشفى للاطمئنان علي حالتها ومتابعتها.

كما أشارت شقيقته "ناهد شاكر" على مواقع التواصل قائلة: "الرئيس السيسي وحرمه زاروا عمتي وأمي أمس، هي بتحب مصر حب جنوني، وبتحب السيسي جدًا.. ربنا يشفيكي يا حبيبتي وترجعي لينا بحضنك الدافئ وبوستك اللي بتطرقع في ودننا".

جدير بالذكر أن اليوم تحل ذكرى ميلاد الفنانة شادية والتي ولدت 8 فبراير 1931 ورحلت في 28 نوفمبر 2017 عن عمر يناهز 86 عامًا، والتي ملأت الشاشة العربية بثروة من أعمالها وأغانيها الوطنية ولقبت بـ"الدلوعة".