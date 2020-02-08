مكافأة أمريكية.. 11 مليون دولار لمن يدلي بهذا الأمر

وكالات - الدويني فولي
رصدت الخارجية الأمريكية، مكافأة 11 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن اثنين من قادة تنظيم القاعدة للمساعدة في القبض عليهما.
وجاء في منشور للخارجية الأمريكية عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابعة لها، فجر اليوم السبت: "تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على سعد بن عاطف العوالقي.
كما نشرت الصفحة صورة لخالد سعيد باطرفي، وعرضت مكافأة بـ5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
وقالت الصفحة، إن القيادي باطرفي هو عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية.
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