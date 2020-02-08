نجمة ذا فويس عن خلعها الحجاب: أنا مش داعية إسلامية

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بتول بني
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سوريا

الحجاب

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بتول بني

ردت المطربة السورية، بتول بني، نجمة النسخة الرابعة في برنامج المواهب الغنائي الشهير "The VOICE " لعام 2018، علي منتقدي خلعها الحجاب، قائلة: "إن الحجاب والفن لا يلتقيان وأنه يسير عكس التيار، وأنا مبشتغلش داعية إسلامية".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن خلعها الحجاب هو قرار شخصي في نهاية الأمر، موضحة أن أمر الغناء مع الحجاب لن يتم ضبطه.

وأكدت "بني" أنها بالحجاب أو بدونه لن يؤثر في شخصيتها، مشددة على أنها تريد أن توصل رسالتها إلى كل أنحاء العالم.

كانت "بني" قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر أول صورة لها من دون حجاب في يونيو 2019. وظهرت فيها وهي تتناول الطعام في أحد مطاعم العاصمة اللبنانية بيروت.

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