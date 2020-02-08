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الرئيس السيسى يصل إثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
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متابعات- الدويني فولي

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين التي تعقد يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا" بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول أفريقية بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيسي وزراء كندا والنرويج.

وأضاف "راضي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة في القمة يستعرض فيها الإنجازات التي تحققت بالقارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد والتي بدأت في فبراير العام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضي.

كما يترأس الرئيس السيسي الجلسة المغلقة التي تعقد غدًا الأحد، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وسيجري أيضًا مباحثات مع عدد من زعماء الدول الإفريقية تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كل المجالات والقضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 ويبحث الزعماء ورؤساء الدول الأفريقية المشاركين بالقمة عددا من القضايا المهمة من بينها مبادرة إسكات البنادق – التى أطلقها الرئيس السيسى خلال القمة الأفريقية العادية بأديس أبابا فى فبراير عام 2019 ، والتى تهدف إلى القضاء على كل النزاعات والصراعات في القارة مع حلول عام 2020 من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات وتسهم في إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراع.

كما يناقش المشاركون بالقمة قضايا اللاجئين والعائدين والنازحين قسريا بإفريقيا، ومكافحة الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة، وقضايا السلم والأمن الأفريقى والتنمية، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتى تعد الأكبر على المستوى العالمى منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، حيث يبلغ عدد مستهلكيها 1.2 مليار شخص، وناتجها المحلى الإجمالى حوالي  3.4 تريليون دولار، أي ثلاثة في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.

وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17 فى المائة إلى 60 فى المائة بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي، وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية وخلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركى موحد بالقارة السمراء.

وسوف تشهد القمة الإفريقية العادية بأديس أبابا تسلم جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد الأفريقى من مصر لمدة عام.

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