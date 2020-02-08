تعرف على موعد سفر الزمالك إلى قطر

08 فبراير 2020 - 11:14 ص

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادًا لمواجهة الترجى الرياضى التونسى فى السوبر الأفريقى.

وتسافر بعثة الزمالك إلى قطر فى السادسة صباح الثلاثاء المقبل، من مطار القاهرة الدولى متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان فى رحلة طيران تستغرق ساعة تقريبا، وتمكث ساعة ترانزيت قبل أن تقلع مرة أخرى على خطوط الطيران الأردنية إلى الدوحة فى رحلة تستغرق 4 ساعات ونصف تقريبا.

ويلتقى الزمالك بطل الكونفدرالية، الترجى الرياضى التونسى بطل دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الغرافة القطرى فى الرابع عشر من فبراير الجار، ويترأس البعثة الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي يرافقه الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة كارتيرون و25 لاعبا.