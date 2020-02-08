أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

08 فبراير 2020 - 11:18 ص

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات والمواجهات النارية، في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها:











الدوري المصري الممتاز:





2.30: الاتحاد السكندري مع أسوان

5.00: نادي مصر أمام سموحة

7.30: مصر المقاصة مع الإنتاج الحربي





وتذاع المباريات عبر قناتي تايم سبوت وأون سبورت









الدوري الإنجليزي





2:30: إيفرتون مع كريستال بالاس

7:30: برايتون أمام واتفورد









الدوري الإسباني





2:00: ليفانتي مع ليجانيس

5:00: خيتافي مع فالنسيا

7:30: بلد الوليد أمام فياريال

10:00: أتلتيكو مدريد أمام غرناطة









الدوري الإيطالي

4:00: فيورنتينا مع أتلانتا

7:00: تورينو أمام سامبدوريا

9:45:هيلاس فيرونا مع يوفنتوس









الدوري الألماني





4:30: هيرتا برلين مع ماينز 05

4:30: فيردر بريمن أمام يونيون برلين

4:30: فرايبورج مع هوفنهايم

4:30: شالكه 04 أمام بادربورن

4:30: فولفسبورج أمام فورتونا دوسلدورف

7:30: باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند









الدوري الفرنسي





6:30: مارسيليا مع تولوز

9:00: ميتز أمام بوردو

9:00: رين مع ستاد بريست 29

9:00: نيس أمام نيم أولمبيك

9:00: أميان مع موناكو

9:00: ديجون أمام نانت



