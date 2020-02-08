  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طفلة مصرية تبكي تويتر

طفلة مصرية تبكى "تويتر".. عبارة مؤثرة فى توديع أبيها المغترب

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

الزمالك

شاهد.. الزمالك يحيى ذكرى وفاة 20 مشجعًا بكلمات مؤثرة

اسرة ياسر عرفات

8 مليارات دولار تسبب أزمة بين مغرد سعودي وأسرة ياسر عرفات

أمنة نصير

نصير: بقول لـ "سي السيد" الست أمينة ماتت

سارة الكندري وزوجها

سارة الكندري بعد الفيديو الخادش "ماكنش قصدي.. هو كان فيه سرير؟"

السيسي

الرئيس السيسى يصل إثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

"لا تأكل هذا الطعام".. السبب الحقيقي لانتشار كورونا بالصين

الزمالك والترجى

تعرف على موعد سفر الزمالك إلى قطر

بتول بني

نجمة ذا فويس عن خلعها الحجاب: أنا مش داعية إسلامية

شاهد..

سارة الكندري بعد الفيديو الخادش "ماكنش قصدي.. هو كان فيه سرير؟"

الصفحة الأخيرة

سارة الكندري وزوجها
سارة الكندري وزوجها
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

كيف خدع أحمد حلمي جمهوره مع مغني المهرجانات؟ (فيديو)

#

الإمارات تصدم فنانة شهيرة بعد الفيديو الفاضح (القصة كاملة)

#

"واسجد واقترب"

#

رجل أعمال شهير بعد مقتل سليماني : فهموني هو معانا ولا ضدنا

أكدت الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري، أن المقطع الخادش الذي انتشر لها مع زوجها أحمد العنزي لم يكن بقصد، وكان عفويًا وانتشر دون قصد منها، وتسبب في القبض عليها هي وزوجها من الجهات الأمنية الكويتية.

وأشارت أثناء حديثها مع الإعلامي أحمد الحمدان علي قناة "مباشر نيوز" إلى اتهامات المتابعين لهما بأنها فضحت حياتها الخاصة من غرفة النوم، لافتة إلي أنه تم تصوير المقطع في غرفة تبديل الملابس والمكياج، متسائلة: "هو حد شاف سرير في المقطع".

وعن ثيابها اللافتة أكدت أن هذه طريقتها في اللبس منذ أن كانت صغيرة أمام أسرتها وأقاربها.

وعن انتشار مقطع الفيديو أنا قامت بإرساله إلي مجموعة من أصدقائها علي الوات ساب في جروب مشترك بينهم إلا أنها فوجئت بوجود صديقات لا تعرفهم ومؤكدة أنها لا تريد أن تتهم أحدًا فهي لا تحب الأذية، حسبما نشرت "دنيا الوطن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف بمباراة توجو
» 28 ساعة قلق.. تحذير جديد من الأرصاد
» "قوليله أنت زي أخويا".. نصائح رضوى الشربيني للفتيات
» فنانة شهيرة تصدم الجميع بإعلان إصابتها بالسرطان
» "جنا عمرو دياب" تثير ضجة جديدة على مواقع التواصل من غرفة نومها
» مستشار محافظ البحر الأحمر: كل شعلنا على الزيارات المفاجئة
» بلاغ يطالب بحبس محمد رمضان
» بالفيديو.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر
» وفاة أول أمريكى بفيروس "كورونا"
» خبير فى جراحة وزراعة الكبد بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى
» بعد أزمة الفستان العاري .. فنانة: عيبي إني "مؤدبة" زيادة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم