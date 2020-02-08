سارة الكندري بعد الفيديو الخادش "ماكنش قصدي.. هو كان فيه سرير؟"

08 فبراير 2020 - 11:25 ص

أكدت الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري، أن المقطع الخادش الذي انتشر لها مع زوجها أحمد العنزي لم يكن بقصد، وكان عفويًا وانتشر دون قصد منها، وتسبب في القبض عليها هي وزوجها من الجهات الأمنية الكويتية.

وأشارت أثناء حديثها مع الإعلامي أحمد الحمدان علي قناة "مباشر نيوز" إلى اتهامات المتابعين لهما بأنها فضحت حياتها الخاصة من غرفة النوم، لافتة إلي أنه تم تصوير المقطع في غرفة تبديل الملابس والمكياج، متسائلة: "هو حد شاف سرير في المقطع".

وعن ثيابها اللافتة أكدت أن هذه طريقتها في اللبس منذ أن كانت صغيرة أمام أسرتها وأقاربها.

وعن انتشار مقطع الفيديو أنا قامت بإرساله إلي مجموعة من أصدقائها علي الوات ساب في جروب مشترك بينهم إلا أنها فوجئت بوجود صديقات لا تعرفهم ومؤكدة أنها لا تريد أن تتهم أحدًا فهي لا تحب الأذية، حسبما نشرت "دنيا الوطن".