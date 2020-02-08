8 مليارات دولار تسبب أزمة بين مغرد سعودي وأسرة ياسر عرفات

08 فبراير 2020 - 11:45 ص

أكدت السيدة سها عرفات قرينة الرئيس الراحل ياسر عرفات أنها وابنتها زهوه ياسر عرفات، سيقدمان دعوى قضائية ضد مغرد سعودي عبر منصة سناب شات، متهمين إياه بأنه قام بانتهاك وكذب وإساءة ضد عائلة رمز من رموز الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تكن كل حب وتقدير للشعب السعودي وللملك خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت في بيان نشرته "دنيا الوطن" أن الشهيد ياسر عرفات كان لديه علاقة أخوية مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وكان لهم أدوار كبيرة ومركزية في دعم الثورة الفلسطينية ومازالت وستظل المملكة بمثابة الداعم السياسي الأول للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن أسرة الشهيد لا تمتلك خارج فلسطين أي بيوت وليس لديهم أي ممتلكات ولا تدير أي أعمال والبيت الوحيد الذي تملكه يقع في مدينة غزة وتم تحويله لمتحف ومزار للشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن كل ما يحدث هو محاولات للإساءة للقيادات الفلسطينية تزامنًا مع رفض الشعب الفلسطيني لصفقة "العار" علي حد قولها.

جدير بالذكر أن العديد من الشائعات قد طالت أسرة الرئيس الراحل ياسر عرفات ووجهت إليهم العديد من الاتهامات بأن الرئيس تربح من نضاله وأنه ترك لابنته 8 مليارات دولار، كما أنه ترك لهم العديد من العقارات والمشاريع التي يتربحن منها، إلا أن الحقائق الفعلية تؤكد حسبما نشرت الصحافة المحلية تؤكد أنهن يتحصلن فقط علي معاش من فلسطين إلى جانب مساعدات مالية من رئيس إحدى الدول العربية.