شاهد.. الزمالك يحيى ذكرى وفاة 20 مشجعًا بكلمات مؤثرة

متابعات - الدويني فولي
أحيا نادي الزمالك، اليوم السبت 8 -2 -2020، الذكرى الخامسة لرحيل 20 مشجعًا للقلعة البيضاء قبل مباراة الفريق أمام إنبي خارج ملعب الدفاع الجوي.
وكتبت صفحة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا".
?? تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا. ?? pic.twitter.com/WYERJXIP4p— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 8, 2020
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