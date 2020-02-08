» "جنا عمرو دياب" تثير ضجة جديدة على مواقع التواصل من غرفة نومها

08 فبراير 2020 - 11:58 ص

أثارت جنا ابنة الهضبة الفنان عمرو دياب ضجة من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها لمتابعيها على "إنستجرام" وهي داخل غرفتها تؤدي أحدى الأغنيات الأجنبية بصوتها.

ويظهر مقطع الفيديو جنا وهي تغني وتتفاعل مع متابعيها علي الموقع، والجدل كان بسبب صوتها الجميل الذي جذب انتباه متابعيها وعلقت شقيقتها "كنزي" علي الفيديو قائلة "بحبك" وردت عليها جنا: "بحبك أكثر".

يذكر أن عمرو دياب قد نشر بوستر لألبومه الجديد "سهران" علي صفحته الرسمية علي "إنستجرام".

جدير بالذكر أن جنا عمرو دياب اعتادت الفترة الأخيرة علي إثارة مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور خاصة لها.