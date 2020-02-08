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"قوليله أنت زي أخويا".. نصائح رضوى الشربيني للفتيات

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رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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إيمان هاني

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سي بي سي

الفتيات

رضوي الشربيني

نصحت الإعلامية رضوى الشربيني، الفتيات، قائلة: "لو الشخص إللي انتي مرتبطة بيه مجننك وكل شوية يقولك إحنا مش مع بعض أو مننفعش لبعض، ردي قوليله وأنت زي أخويا".

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديم برنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "خلي فيه نوع من الشغف وعلامة الاستفهام ومتقوليلوش كل تفاصيلك، اقفلي تليفونك، ومتقوليش خارجة مع مين ولا رايحة فين".

وتابعت الإعلامية: "خلي مكالمتك معاه تكون 5 دقايق مش 4 ساعات، علشان يكون عنده شغف ويسأل عليكي"، معقبة: "اهدوا ومتتسرعوش على فكرة العلاقة".

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