الكويت.. حملة للتبرع بالدم على روح "السلطان قابوس"

08 فبراير 2020 - 01:11 م

أطلقت في الكويت حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمنا واحد قابوس في قلوبنا" عن روح السلطان قابوس، عقب إعلان أعلنته سفارة سلطنة عمان في الكويت.

وكانت السفارة قد ذكرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن ثواب هذه الحملة هبة إلى روح المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد.

وأوضحت السفارة على حسابها أن الحملة نفذها فريق الأيادي الخضراء البيئي بالتعاون مع بنك الدم المركزي في الجابرية حضرتها شيخة الصباح، وبمشاركة رئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وعدد غفير من المواطنين الكويتيين والعمانيين، بالإضافة إلى أفراد الجاليات الأخرى

يذكر أن سلطان عمان، قابوس بن سعيد، توفي في شهر يناير الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن حكم سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970.

وعقب وفاته أعلن التلفزيون الرسمي العماني، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان.









