» تحريم تسمية " عبد النبي".. الإفتاء يحسم الأمر

08 فبراير 2020 - 01:12 م

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها جاء نصه: "حكم التسمية بالعبودية لغير الله، مثل عبد النبي وعبد الرسول".

وأجابت الدار عبر موقعها الرسمي "فيس بوك"، بأنه لا مانع شرعًا من التسمَّى بـ"عبد النبي" أو "عبد الرسول"؛ لَمْحًا لمعنى شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وآله وسلم اتباعًا وتأسيًا وطاعةً وخدمةً.

وأوضحت الدار بأن التسمي بالعبودية لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يُتشرَّف بالانتساب له على غير معنى العبادة ففيه خلافٌ بين العلماء، ومن المعلوم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما يُنكَر المتفق عليه.