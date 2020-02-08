  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد الجندي بالشنب

الجندي: أي حد يخالف القانون يتحبس

صورة من الفيديو

قصة مؤثرة لشقيقتين بالأقصر التحقتا بالجيش والشرطة

كورونا

استبعاد لاعب شهير من معسكر فريقه بسبب كورونا

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين

الفلاحين: القرار ده هياخدنا لبر الأمان يا ريس

مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتي

فيديو.. رئيس مجلس الأمة الكويتى يرمى صفقة القرن فى "الزبالة"

سعد الدين إبراهيم يطالب بتحويل 20 ألف كنيسة إلى مدارس

سعد الدين إبراهيم يطالب بتحويل 20 ألف كنيسة إلى مدارس

ارشيفية

بالصور والفيديو .هزّت المغرب.. يقيد شقيقه بالسلاسل 4 سنوات

السلطان قابوس

الكويت.. حملة للتبرع بالدم على روح "السلطان قابوس"

طفلة مصرية تبكي تويتر

طفلة مصرية تبكى "تويتر".. عبارة مؤثرة فى توديع أبيها المغترب

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

تحريم تسمية " عبد النبي".. الإفتاء يحسم الأمر

آخر الأخبار

دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

زواج أصالة الثالث يثر الجدل ..وطبيبها يحسم الأمر بمفاجأة

#

حكم ارتداء المرأة القفاز بالعمرة لتجنب كورونا.. الإفتاء تحسم الأمر

#

ختان الإناث جدل مستمر.. والإفتاء تحسم الأمر بهاشتاج

#

"حكم سرقة الأنترنت من "الواي فاي".. الإفتاء تحسم الأمر

فيس بوك

العبودية

الإفتاء

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها جاء نصه: "حكم التسمية بالعبودية لغير الله، مثل عبد النبي وعبد الرسول".

وأجابت الدار عبر موقعها الرسمي "فيس بوك"، بأنه لا مانع شرعًا من التسمَّى بـ"عبد النبي" أو "عبد الرسول"؛ لَمْحًا لمعنى شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وآله وسلم اتباعًا وتأسيًا وطاعةً وخدمةً.

وأوضحت الدار بأن التسمي بالعبودية لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يُتشرَّف بالانتساب له على غير معنى العبادة ففيه خلافٌ بين العلماء، ومن المعلوم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما يُنكَر المتفق عليه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أصوات البطن المزعجة.. هذا سببها وطريقة التخلص منها
» "ملكة الظلام" تثير ضجة على مواقع التواصل
» النجم الساحلى يعلن إقالة "جاريدو"
» أصالة لجمهورها: انتظروني فى مكان أحبه
» دمى جنسية لأجل التزاوج
» قبل مواجهة الزمالك.. "فيفا" يمنح الترجي التونسي جائزة
» مصرية تحتل مركزًا متقدمًا فى أجمل 100 امرأة بالعالم
» تحريم تسمية " عبد النبي".. الإفتاء يحسم الأمر
» هل يحق لمريض كورونا التخلف عن صلاة الجماعة.. الإفتاء تجيب
» الأهلي يكشف موعد مشاركة رمضان صبحي في المباريات
» اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف بمباراة توجو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم